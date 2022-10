Algerije verhoogt defensiebudget volgend jaar met 120%

Algerije gaat het budget voor de nationale defensie in 2023 verhogen tot 23 miljard dollar, een toename van meer dan 120 procent.

Het nieuwe potje is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde budget van jaarlijks 10 miljard dollar in de afgelopen jaren. Ter vergelijking; het defensiebudget van Marokko bedraagt dit jaar 5,9 miljard dollar.

Verwacht wordt dat het Algerijnse parlement de nieuwe begroting zal goedkeuren zonder het bedrag en de details van de uitgaven te bespreken. Door een presidentieel decreet dat in september werd gepubliceerd worden defensie-uitgaven voortaan uitgesloten van het parlementaire debat.

Het is gebruikelijk dat details van het defensiebudget onder het staatsgeheim vallen maar in grote lijnen wordt doorgaans wel duidelijkheid geschept over de bestemming van het geld.



De website Menadefense heeft zich verdiept in de militaire uitgaven van Algerije in het licht van regionale en nationale context en publiceerde een hypothese waarin de verwachte uitgaven worden uitgelicht.

Hypothese

Algerije buigt zich al jaren over gepensioneerde militairen en veteranen. Verwacht wordt dat het onderwerp volgend jaar op de regeringstafel ligt. 8,5 miljard dollar zal naar verwachting worden besteed aan openbaar bestuur, waar ook de veteranenvergoeding onder valt.



Zo'n 8,5 miljard dollar zal vermoedelijk worden toegewezen aan materieel voor de nationale defensie; onderhoud en vernieuwing van militair materieel en de financiering van nieuwe wapenovereenkomsten met Rusland en China. Verwacht wordt dat tijdens het aanstaande bezoek van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune aan Rusland grote wapencontracten zullen worden ondertekend. De wapendeals hebben een looptijd van vijf tot tien jaar.

Het resterende bedrag van zo'n 5,5 miljard dollar zal worden toegewezen aan logistieke ondersteuning. Dit geldpotje heeft niet direct te maken met de nationale defensie of het openbaar bestuur maar is bedoeld om "operaties buiten de staat" te financieren. Een aanzienlijk deel van het budget zal dus worden besteedt aan partijen in oppositie tegen Marokko, zoals het Polisario-Front en de Sahara-kwestie.

© MAROKKO.NL 2022