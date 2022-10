Marokko: dreigend tekort in de melk- en roodvleessector

De economische crisis en de ontwikkelingen op het wereldtoneel beginnen een aanzienlijke impact te krijgen op de melk- en roodvleesproductiesectoren in Marokko.

Dat blijkt uit een rondvraag in de sector die werd uitgevoerd door nieuwsdienst Medias24. In september kwamen de eerste signalen al binnen over een zorgwekkende afname in de productieopbrengsten van melkveehouders.

In de belangrijkste zuivelbekkens van het land zijn de inzamelingen aanzienlijk afgenomen. Zo is de opbrengst in de regio Casablanca met ruim 60 procent afgenomen en in Doukkala met 40 procent. De laatste is verantwoordelijke voor bijna een vijfde (18 procent) van de nationale productie. Veel melkveehouders hebben de veestapel de afgelopen maanden soms wel gehalveerd (35-45 procent) vanwege de hoge prijzen voor diervoeder.

Ondanks regionale verschillen in de zuivelproductie is er duidelijk een neerwaartse trend te zien. Volgens ingewijden wordt de daling veroorzaakt door het droge klimaat van de afgelopen jaren en de hoge grondstoprijzen op de wereldmarkt als gevolg van de toegenomen vraag nu economieën wereldwijd herstellen van de coronacrisis. De situatie rondom de grondstofprijzen wordt bovendien verergerd door de situatie in Oekraïne.



Dezelfde problemen doen zich ook voor in de sector voor rood vlees, die ook gebukt gaat onder de hogere prijs voor veevoer, dat grotendeels wordt geïmporteerd. Fokkers zien door de hoge prijzen een grote veestapel niet meer zitten. Door de coronacrisis stopten al veel fokkers en door het lage aanbod op de markt wordt rood vlees alsmaar duurder.

De prijsstijging voor kip werd tijdens de eerste coronagolf in 2020 al ingezet. Door lockdowns en reisbeperkingen hebben pluimveebedrijven de veestapel en de bedrijfsactiviteit met wel 50 procent moeten verlagen.

