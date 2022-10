Klimaatclaims WK-gastland Qatar roepen kritiek en scepsis op

Volgens gastland Qatar wordt het komende WK voetbal helemaal klimaatneutraal, maar milieuorganisaties en critici zijn verre van overtuigd.

Onderzoeksbureau Carbon Market Watch noemt de groene claims van de organisatie "misd en oneerlijk", Greenpeace merkt het aan als 'greenwashing'.

Ook de Franse oud-topvoetballer Éric Cantona is sceptisch. Hij vindt het WK in het warme Arabische land een "ecologische dwaling". Volgens de organisatie leidt het WK tot een totale CO2-uitstoot van 3,6 miljoen ton. Dat is al een stuk meer dan de uitstoot bij het vorige WK in Rusland van 2018, die werd geraamd op 2,1 miljoen ton.

Vooral infrastructuur, transport en huisvesting tot veel uitstoot van broeikasgassen. Qatar claimt dat de netto-uitstoot op nul uitkomt door elders op de wereld emissierechten te kopen. Zo is de WK-organisatie betrokken bij hernieuwbare energieprojecten in Turkije. Daarmee wordt de vervuiling die het kampioenschap teweegbrengt gecompenseerd, zo is het idee.



Carbon Market Watch (CMW) kan zich niet vinden in deze redenering. Volgens dit bureau is de uitstoot in de eerste plaats al veel te laag ingeschat. De bouw van acht gloednieuwe stadions zou met een factor acht zijn onderschat. Die heeft geleid tot 1,6 miljoen ton CO2-uitstoot in plaats van de 200.000 ton die Qatar opgeeft, stelt CMW.

Het gastland stelt echter dat de stadions na het WK goed gebruikt zullen worden en de uitstoot van de bouw daarom niet alleen aan het WK toegeschreven moet worden.



Airconditioning

Airco's die de stadions koel genoeg moeten houden dragen ook bij aan de uitstoot, maar die bijdrage is volgens de onderzoekers minimaal vergeleken bij de bouw van stadions en al het transport naar het evenement toe.



Het compenseren van de broeikasgassen die de lucht ingaan is een omstreden praktijk. Critici zeggen dat het beter is om die uitstoot in de eerste plaats zo laag mogelijk te houden. Dat had bijvoorbeeld gekund door het WK toe te wijzen aan een land dat alle infrastructuur al had, zegt logistiek expert Giles Pache van de Franse universiteit Aix-Marseille. "De Verenigde Staten waren heel goed uitgerust", zegt hij. "In Qatar begon het met niks, het land organiseert een wereldwijd evenement gebouwd op zand.".

Westers afgunst

In het westen is veel weerstand tegen het aankomend voetbaltoernooi dat in november van start gaat. Thema's als mensenrechten en het klimaat worden aangehaald in een poging het toernooi te boycotten. "Er zijn nog steeds mensen die het niet kunnen verkroppen dat een Arabisch-islamitisch land een toernooi als het WK organiseert.". zei Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tijdens het World Economic Forum eerder dit jaar.



De leider van Qatar wees erop dat andere landen en regio's ook grote evenementen hadden georganiseerd, ondanks het feit dat elk van die landen zijn eigen specifieke problemen en uitdagingen heeft.

Volgens de emir lijdt het Midden-Oosten al tientallen jaren onder discriminatie maar nu een Arabische staat gastland is van het toernooi hebben velen in "invloedrijke posities" aanvallen gelanceerd "in een nog nooit eerder vertoond tempo".

