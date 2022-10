Kabinet naar WK in Qatar en sluit aanwezigheid koning niet uit

Er gaat toch een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar, laten minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Conny Helder (Sport) weten.

De aanwezigheid van de koning bij het eindtoernooi wordt niet expliciet uitgesloten. De Tweede Kamer steunde begin vorig jaar nog een motie van de SP om geen kabinetsdelegatie te sturen omdat arbeiders die de stadions bouwen worden uitgebuit.

Welke bewindspersoon naar het evenement gaat dat op 20 november begint is nog niet besloten, schrijven de ministers aan de Tweede Kamer. Met dit besluit kiest het kabinet "voor samenwerking met Qatar met het oog op duurzame verandering".

Volgens Hoekstra en Helder zal wegblijven van het kabinet bij het WK de mensenrechten in de kleine Golfstaat niet verbeteren. Ze wijzen er ook op dat de arbeidsomstandigheden de afgelopen jaren in Qatar zijn verbeterd, al blijven er zorgen over. "Wegblijven bij het WK zal de mogelijkheid tot dialoog en samenwerking beperken en het wordt dan moeilijker deze weer op te pakken", aldus de ministers.



Selectieve verontwaardigheid

Andere landen gaan volgens de bewindslieden ook naar het WK. "Relevant is daarnaast dat EU-lidstaten en andere gelijkgezinde landen die de Nederlandse zorgen over de positie van arbeidsmigranten in Qatar delen, voornemens zijn een officiële delegatie af te vaardigen. Nederland zou derhalve, zoals het er nu naar uitziet, als enige niet aanwezig zijn."

Het kabinet hield lang de boot af na de motie van de Kamer. De wens van de volksvertegenwoordiging werd "in beraad" gehouden. Intussen ging het kabinet in gesprek met de autoriteiten van Qatar over verbetering van de arbeidsomstandigheden en de mensenrechten. Ook na het WK wil het kabinet zich blijven inzetten voor verbetering van de mensenrechten in Qatar.



Oorlog Oekraïne

Sinds de motie door de Kamer is aangenomen zijn de geopolitieke omstandigheden drastisch veranderd. Rusland viel Oekraïne binnen en Nederland wil nu af van Russisch gas. Qatar is een van 's werelds grootste exporteurs van vloeibaar gemaakt aardgas. Verder heeft Qatar Nederland geholpen bij de evacuatie uit Afghanistan. Het kabinet "hecht aan een goede relatie met Qatar".

Qatar kreeg het WK in 2010 toegewezen. Sindsdien zijn er berichten over uitbuiting van arbeidsmigranten. De Britse krant The Guardian meldde eerder dat zeker 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen.

