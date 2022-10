Raad van State: geen wanbeheer en verrijking bij Islamitisch Haga Lyceum

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school in Amsterdam, heeft zich niet schuldig gemaakt aan zelfverrijking. Ook was er geen sprake van wanbeheer.

Dat oordeelt de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. Het lijkt er steeds meer op dat de Gemeente Amsterdam en de vorige onderwijsminister, Arie Slob, jarenlang onterecht een ware hetze tegen de school hebben gevoerd.

Slob had de stichting achter de school opdracht gegeven om schoolbestuurder Soner Atasoy weg te sturen. De minister gaf daar vier redenen voor: financieel wanbeleid, nalatigheid om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, ongerechtvaardigde verrijking en onrechtmatig handelen.

De Stichting Islamitisch Onderwijs stapte daarom naar de rechtbank in Amsterdam. Die wees die eerste twee redenen af. De andere twee redenen vonden de rechters wel bewezen, maar dat was niet genoeg voor de opdracht om de schoolbestuurder weg te sturen, en die werd daarom teruggedraaid. De stichting ging daarna opnieuw in beroep, bij de Raad van State, om de andere twee redenen ook van tafel te krijgen, en dat is nu dus gelukt.



Volgens de minister was er sprake van verrijking, omdat de directeur een paar juridische rekeningen van de school had voorgeschoten, en de school het geleende geld daarna aan hem had terugbetaalt. Bij elkaar ging het om enkele tienduizenden euro's.

Strikt genomen is het dus wel een onrechtmatige boekhoudkundige uitgave, maar dat maakt het volgens de Raad van State nog geen wanbeheer, omdat de bestuurder er geen voordeel van heeft gehad. Ook was het geen "doelbewust patroon". Doordat er geen sprake is van ongerechtvaardigde verrijking "is dus ook geen sprake van wanbeheer". Minister Slob, de onderwijsinspectie en de Gemeente Amsterdam waren ingelicht over die boekhandige onhandigheid maar besloten de strijd tegen de school toch door te zetten en de schoolbestuurder via de pers te demoniseren.



Eerder werd ook al de AIVD op de vingers getikt. De inlichtingendienst was "onzorgvuldig, ongenuanceerd of onrechtmatig" in haar waarschuwingen over de onderwijsinstelling. De Gemeente Amsterdam greep meldingen van de AIVD aan om alles in het werk te stellen om de school te sluiten en burgemeester Femke Halsema weigerde nadien kleur te bekennen.

Door alle ophef kreeg de school geen geld meer, dreigde de gemeente het gebouw terug te vorderen en was de onderwijsinstelling het mikpunt van meerdere geweldsincidenten, waaronder poging tot brandstichting. Premier Mark Rutte riep ouders op hun kind niet naar de "omstreden" school te sturen.

© ANP/Marokko.nl 2022