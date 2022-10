Erdogan en Poetin willen van Turkije knooppunt voor gas maken

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin afgesproken een knooppunt voor aardgas op te zetten in Turkije.

Het is de bedoeling dat Europa via die weg gas kan inkopen, zei Erdogan in het Turkse parlement aan leden van zijn AK-partij.

De Turkse en de Russische presidenten verklaarden eerder deze maand al inniger te willen samenwerken op economisch gebied. Turkije is lid van het westerse militaire bondgenootschap NAVO, maar onderhoudt ondanks de Russische inval in Oekraïne ook nog goede banden met het Kremlin. Erdogan profileert zich regelmatig als bemiddelaar in het conflict.

Rusland en Turkije openden in 2020 de gaspijpleiding TurkStream, die van van Rusland door de Zwarte Zee naar Turkije loopt. Die pijpleiding vervoert jaarlijks zo'n 31,5 miljard kubieke meter aardgas en is ook een belangrijke aanvoerlijn van Russisch gas naar Zuid-Europa.



Een belangrijke noordelijke gaspijpleiding tussen Rusland en Europa, Nord Stream 1, is sinds deze zomer volledig dichtgedraaid door het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Vorige maand ontstond een groot lek die de pijpleiding naar Duitsland onbruikbaar maakte, waarbij er sterke aanwijzingen voor sabotage zijn.

Ook de naastgelegen gaspijpleiding Nord Stream 2, die nooit in gebruik is genomen, liep door explosies zware beschadigingen op.

