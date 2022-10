Marokko: nieuwe dieptepunt in consumentenvertrouwen, laagste niveau ooit

Het consumentenvertrouwen in Marokko is deze maand gedaald tot het laagste niveau ooit.

Het vertrouwen van Marokkaanse consumenten staat vooral onder druk door de sterk gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen, door onder meer de oorlog in Oekraïne.

Aan het einde van het derde kwartaal zakte de vertrouwensindex (ICM) naar 47,4 punten, tegenover 65,5 punten een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het centrale bureau voor planning en statistiek (HCP).

Huishoudens in Marokko ervaren een verslechtering van de levensstandaard. 81,5 procent meldt dat de kwaliteit van leven in de afgelopen twaalf maanden achteruit is gegaan, in 11,6 procent van de gevallen bleef de situatie ongewijzigd en slechts 6,9 procent meldt een verbetering.



Vrijwel alle ondervraagden (99,1 procent) geeft aan de stijging van de voedselprijzen te hebben gevoeld en 76,4 procent denkt dat de prijzen de komende maanden zullen doorstijgen.

Meer dan 87,5 procent van de huishoudens denkt dat de werkeloosheid de komende twaalf maanden zal stijgen en 82,1 procent geeft aan te wachten met het doen van grote aankopen.

