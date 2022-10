Air Ocean Maroc uitgeroepen tot beste privéluchtvaartmaatschappij van Afrika

marokko 19 okt 14:17

De Marokkaanse luchtvaartdienst voor de rijken, Air Ocean Maroc, is uitgeroepen tot Best Company in Afrika.

Het bedrijf sleepte de prijs binnen tijdens de 29e Annual World Travel Awards in Nairobi, Kenia. Mohamed Al-Masoudi, CEO van Air Ocean Maroc, ontving de prijs voor het beste bedrijf in Afrika, als "pionier op het gebied van privéluchtvaart op nationaal, Afrikaans en internationaal niveau". De onderneming biedt transportdiensten voor zakenlieden, VIP-klanten en wordt ook ingezet als luchtambulance. Het bedrijf was preferred partner tijdens de Afrika Cup 2022 in Kameroen eerder dit jaar. © MAROKKO.NL 2022