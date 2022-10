Algerije bevestigt komst koning Mohammed VI op Arabische Top

Koning Mohammed VI en kroonprins Moulay Hassan zullen deelnemen aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Arabische Liga die begin november plaatsvindt in Algiers.

Dat meldt het tijdschrift Jeune Afrique aan de hand van verklaringen van officiële Algerijnse bronnen en van leiders van deelnemende golfstaten.

In september werd al bekend dat de koning de uitnodiging van Algerije had geaccepteerd. Hij riep tevens andere lidstaten op om "met de hoogste vertegenwoordiging" deel te nemen aan het event in Algiers, om zodoende bij te dragen aan het succes ervan.

De officiële uitnodiging werd eind september in ontvangst genomen door buitenlandminister Nasser Bourita.

