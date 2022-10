Marokko-Spanje-top opnieuw uitgesteld

De Top tussen Marokko en Spanje die eind dit jaar plaats zou vinden is opnieuw uitgesteld, naar begin volgend jaar.

Dat meldt de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita dinsdag tijdens een persconferentie die werd gehouden na zijn ontmoeting met Eurocommissaris Fans Timmermans.

De bijeenkomst zou in november plaatsvinden maar is uitgesteld zodat beide landen zich beter kunnen voorbereiden, luidt de verklaring van Bourita. De Spaanse pers meldt echter dat er vanuit Spanje meningsverschillen zijn over de Spaanse delegatie, Sanchez weigert politici van coalitiepartij Podemos mee te nemen.

Het is de tweede keer dat de bijeenkomst naar achteren wordt geschoven. De laatste top vond plaats in 2019. De bijeenkomst in november was bedoeld om de afspraken van eerder dit jaar te concretiseren. Marokko en Spanje besloten in april om het diplomatieke conflict te beëindigen en de betrekkingen aan te halen.



De twee buurlanden hadden een voorlopige routekaart uitgewerkt waarin 16 punten staan opgesomd. Op korte termijn werd besloten om per direct het maritiem passagiersverkeer te hervatten zodat veerdiensten weer konden varen. Ook werd besloten om de grensovergangen te heropenen.

Beide landen lijken tot dusver tevreden met de "positieve resultaten" van de hernieuwde betrekkingen die zes maanden geleden werden ingeluid. Lieten de buitenlandministers weten tijdens hun aanwezigheid op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York vorige maand.

