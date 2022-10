Rechter beslist dat Taghi naam arts niet krijgt

De rechter heeft beslist dat Ridouan Taghi de naam van de arts niet krijgt die meevloog naar Nederland na Taghis arrestatie in Dubai.

De vermeende topcrimineel wil die naam krijgen omdat hij een klacht wil indienen tegen de arts bij het regionaal tuchtcollege. De arts had volgens Taghi te weinig oog voor zijn verwondingen.

Een klacht kan enkel worden ingediend als hij over de naam beschikt. De politie weigert de naam echter te verstrekken. Taghi spande daarop een kort geding aan. Dit werd vorige week in verband met privacy achter gesloten deuren behandeld.

De rechtbank laat donderdag enkel weten dat de vordering is afgewezen. Een motivering is naar zowel Taghi en zijn advocaat als de gedaagde, de Nationale Politie, gestuurd, maar wordt nog niet gepubliceerd.



"Beide partijen kunnen bezwaar maken tegen publicatie van de motivering", laat een woordvoerder van de rechtbank weten. "Als de rechter dat toestaat, wordt het vonnis niet gepubliceerd. Als het wordt afgewezen, komt de motivering over twee weken naar buiten."

Taghi werd eind 2019 opgepakt in Dubai, nadat hij jarenlang uit handen van de politie had weten te blijven. Daags na zijn arrestatie werd hij naar Nederland overgebracht. Tijdens zijn detentie in Dubai is hij mishandeld. Het Openbaar Ministerie erkende dat onlangs ook. Taghi is tijdens zijn detentie in Dubai onder meer getaserd op zijn rug, zijn enkels werden vastgebonden met tiewraps en hij liep een blauw oog op.

