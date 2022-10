Frankrijk haalt veertig kinderen en hun moeders terug uit Syrië

Veertig Franse kinderen en vijftien moeders zijn uit Syrië teruggekeerd in Frankrijk.

Ze zaten al jaren in Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië, na de verdrijving van Daesh uit dat gebied.

De kinderen zijn overgedragen aan de kinderbescherming, de moeders aan justitie. Parijs is vorige maand nog veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het schenden van de mensenrechten van Franse Syriëgangers.

Het Straatsburgse hof besloot dat Frankrijk opnieuw moest beoordelen of twee moeders en hun kinderen recht hadden om terug te keren naar het land. Ook de Verenigde Naties hebben de Franse regering bekritiseerd om hun weigering burgers te repatriëren.



Frankrijk was lang terughoudend met het terughalen van mensen uit Syrië uit angst voor nieuwe aanslagen van radicale jihadisten. Toch was de operatie van donderdag niet de eerste keer dat Fransen terug mochten komen uit het voormalig Daesh-gebied.

Vorige maand liet de minister weten dat in totaal 71 kinderen weer in Frankrijk waren. Volgens schattingen zitten er nog tientallen Franse vrouwen en kinderen vast in de Koerdische kampen.

