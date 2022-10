Britse premier Truss treedt af

De Britse premier Liz Truss treedt af als partijleider van de Conservatieve Partij.

Ze blijft premier van het Verenigd Koninkrijk tot een opvolger is gekozen. Dat maakte ze bekend in een toespraak voor Downing Street 10.

Truss heeft haar ontslag aangeboden aan koning Charles. Ze was pas anderhalve maand premier van het Verenigd Koninkrijk en is volgens de BBC de kortst zittende premier die het Verenigd Koninkrijk ooit gehad heeft.

Truss zei in haar toespraak dat ze met Graham Brady, de voorzitter van het 1922 Committee, heeft afgesproken dat een nieuwe leiderschapsverkiezing binnen de partij al binnen een week zal volgen. Het land kan deze maand nog een nieuwe premier hebben. Na het aftreden van de vorige premier Boris Johnson duurde het ongeveer twee maanden voordat Truss gekozen werd door de partijleden.



Persconferentie Downing Street

Truss kwam donderdag tot de beslissing af te treden na een gesprek in haar ambtswoning met belangrijke figuren binnen de Conservatieve Partij. Ze zal het over de toenemende druk binnen haar eigen partij hebben gehad met Brady, partijvoorzitter Jake Berry en vicepremier Thérèse Coffey.



Truss' populariteit en die van de partij was sterk gekelderd in de korte tijd dat ze premier was, met name door haar zwalkende economische beleid. Zeventien partijgenoten hadden deze week openlijk gezegd dat Truss moest opstappen.

Oppositieleider Keir Starmer vindt het onacceptabel dat de Conservatieve Partij nu opnieuw zelf een nieuwe leider kan kiezen en eist onmiddellijk nieuwe verkiezingen. Zijn partij Labour staat ver voor in de peilingen.

Als het aan de Conservatieven ligt, komen die verkiezingen pas in 2024.

© ANP 2022