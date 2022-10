Protesten Fnideq laaien weer op

Honderden demonstranten gingen maandag en dinsdag de straat op in Fnideq uit protest tegen de hoge werkloosheid in de regio.

De stoet demonstranten liep richting het stadscentrum maar stuitte onderweg op ordetroepen die de menigte uiteendreef.

Inwoners van de regio kampen al jaren met de economische gevolgen van de sluiting van de grensovergang met de Spaanse exclave Ceuta. Voor velen was de grensovergang en de daaruit voortvloeiende smokkelactiviteiten een belangrijke inkomstenbron. In februari vorig jaar gingen inwoners ook al uit onvrede de straat op.

De sluiting van de grensovergang in 2019 was het gevolg van de zwarte handel en de nadelige effecten daarvan op de economie in de regio. De uitbraak van de coronapandemie en de verslechterende diplomatieke relatie tussen Rabat en Madrid verergerde de situatie.



De grensovergang is inmiddels weer geopend maar toegang is beperkt en gaat gepaard met strengere visumvoorwaarden. Ook is de smokkel uit Spanje volledig aan banden gelegd.

Inwoners eisen nu opnieuw dat de autoriteiten actie ondernemen tegen de hoge werkloosheidcijfers in de regio. De protesten vorig jaar dwongen de lokale autoriteiten om werkgelegenheidsprogramma versneld uit te rollen. De nieuwe handelszone in Fnideq was bedoeld om de economische bedrijvigheid te verhogen maar anderhalf jaar later zitten veel inwoners nog steeds in dezelfde precaire economische omstandigheden.

