Marokko: invoerrechten op vee opgeschort wegens dreigend tekort melk- en roodvleessector

Over de invoer van vee hoeft tot eind dit jaar geen invoerrechten te worden betaald.

Dat heeft de regering woensdag besloten. De maatregel is bedoeld om het dreigend tekort op melk- en roodvleesproductiesectoren in Marokko te verhelpen.

Melkveehouderijen in Marokko kampen met een lagere productie als gevolg van de afgenomen veestapel. Boeren hebben noodgedwongen moeten afschalen vanwege het slechte landbouwseizoen en de hoge prijzen voor diervoeder dat grotendeels wordt geïmporteerd.

In de belangrijkste zuivelbekkens van het land zijn de inzamelingen aanzienlijk afgenomen. Zo is de opbrengst in de regio Casablanca met ruim 60 procent afgenomen en in Doukkala met 40 procent.



Dezelfde problemen doen zich ook voor in de sector voor rood vlees. Fokkers zien door de hoge prijzen een grote veestapel niet meer zitten. Door de coronacrisis stopten al veel fokkers en door het lage aanbod op de markt wordt rood vlees alsmaar duurder.

De regering hoopt het aanbod van rundvlees op de lokale markt te garanderen door tot 31 december 2023 de invoerrechten op gedomesticeerd vee met een gewicht van ten minste 550 kilogram, op te schorten.

