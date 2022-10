Algerije: doodstraf voor journalist die opriep tot oorlog tegen Marokko

De rechtbank in Algiers heeft journalist Mohamed Abdel Rahman Sammar de doodstraf opgelegd.

Hij werd schuldig bevonden aan spionage. De hoofdredacteur van nieuwsdienst Algerie Part zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt over deals van de Algerijnse energiegigant Sonatrach.

Lamine Ouis, een hooggeplaatste medewerker van Sonatrech is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar wegens het delen van de "vertrouwelijke informatie".

Vlak voor zijn arrestatie publiceerde Sammar een video waarin hij beweerde bedreigingen te hebben ontvangen na zijn optredens op de Israëlische nieuwszender i24NEWS. Daarin sprak hij openhartig over corruptie bij het staatsbedrijf. "Ik grijp alle kansen aan om te praten over de situatie in Algerije, of dat nu moet via de kanalen van Hezbollah, Iran, Soedan, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten of Israël", zei hij.



In de videoboodschap riep Sammar tevens de Algerijnse autoriteiten op hem toe te staan ​​naar zijn land terug te keren. "Op deze manier hoef ik niet met buitenlandse zenders te praten", voegde hij eraan toe.

De journalist zorgde eerder voor ophef nadat hij Algerijnen opriep "moed" te tonen en ten strijde te trekken tegen buurland Marokko. Ondanks zijn vaderlandsliefde hoefde hij niet te rekenen op coulance van de rechtbank.

