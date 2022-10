België steunt Marokkaans autonomieplan Sahara

Na Nederland en Luxemburg steunt nu ook België het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Westelijke Sahara.

België beschouwt de Sahara-plannen van Marokko als "serieus en geloofwaardig" en als goede basis voor het beëindigen van het Sahara-conflict, dat zei de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Hahbib vandaag tijdens een persconferentie in Rabat na haar ontmoeting met haar Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

Met de steunverklaring van Hahbib voegt België zich bij een groeiende lijst van Europese landen die zich scharen achter het voorstel van Marokko. Volgens die plannen die dateren uit 2007, houdt Rabat het laatste woord in kwesties van buitenlands beleid en defensie. De regio zelf krijgt een verregaande vorm van autonomie.

Twee jaar geleden stond alleen Frankrijk op de lijst van Europese landen die de Sahara-plannen van Rabat steunen, dat aantal is inmiddels opgelopen tot elf, waarvan tien lidstaten van de Europese Unie (EU), te weten; Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Cyprus, Luxemburg, Hongarije, Roemenië, Portugal en Servië.



Internationale steun voor het Marokkaanse autonomievoorstel is er al een tijd maar maakte een opmars nadat de Verenigde Staten (VS) in december 2020 bekend maakten een consulaat te zullen openen in Dakhla, een stad in het zuiden van Marokko, een betwist gebied volgens de separatisten van het Polisario-Front. Door de Amerikaanse erkenning stemde Rabat in met het aanhalen van de banden met Israël.

Inmiddels hebben meer dan 90 lidstaten van de Verenigde Naties zich uitgesproken ten gunste van Marokko.



