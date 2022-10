Marokkaanse fosfaatreus OCP opent nieuwe kunstmestfabriek in Nigeria

De Marokkaanse fosfaatproducent OCP heeft een nieuwe mengfabriek voor kunstmest geopend in Nigeria.

De 10 hectare grote mengfabriek werd dinsdag ingehuldigd in Kaduna, in het noorden van Nigeria.

De fabriek maakt deel uit van een overeenkomst tussen OCP en de Nigeriaanse overheid, gericht op ondersteuning en ontwikkeling van de Nigeriaanse landbouw.

OCP hoopt met de lokale mengfabriek de Nigeriaanse boeren beter te kunnen helpen bij het verbeteren van de bodemopbrengst en het bereiken van een hogere voedselzekerheid.

De fabriek in Kaduna is de eerst van drie OCP-productie-eenheden in Nigeria, de andere twee in Ogun en Sokoto zijn momenteel in aanbouw.

© MAROKKO.NL 2022