Zelensky benoemt nieuwe Oekraïense ambassadeur voor Marokko

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een nieuwe ambassadeur benoemd voor Marokko

Sergei Sayenko is de nieuwe vertegenwoordiger van Kiev in Rabat en neemt het stokje over van Oksana Vasylieva.

Sayenko bekleedde namens zijn land eerder de functie van adjunct-directeur van de Europese Unie en de NAVO-afdeling. De benoeming van Sayenko komt een half jaar na het vertrek van Vasylieva. Ze werd eind maart teruggeroepen naar Oekraïne omdat ze de instructies van Zelensky niet zou hebben opgevolgd.

"Er zijn mensen die met iedereen samenwerken om de staat te verdedigen, en er zijn mensen die tijd verspillen en alleen werken om op hun post te blijven", zei de Oekraïense president destijds over de terugroeping van Vasylieva, die sinds 2020 in functie was.

