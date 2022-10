Algerijnse minister woont bijeenkomst in Marokko bij, eerste officiële deelname sinds opschorting betrekkingen

De Algerijnse minister van Justitie Abderrachid Tebbi heeft woensdag deelgenomen aan een bijeenkomst in Marokko.

Te midden van politieke spanningen tussen Rabat en Algiers nam Tebbi deel aan de bijeenkomst van Arabische ministers van Justitie, die dit jaar in Ifrane werd gehouden.

De tweedaagse bijeenkomst stond in het teken van de uitdagingen waarmee de MENA-regio wordt geconfronteerd in de strijd tegen georganiseerde misdaad en terrorisme. De ministers spraken over mogelijkheden om de justitiële samenwerking te versterken.

Met de deelname van de Algerijnse minister komt een einde aan een 14-maanden durende politieke koudewind. Algerije verbrak in augustus 2021 de betrekkingen met Marokko en riep ambtenaren en diplomaten op bijeenkomsten in Marokko niet meer bij te wonen.



In Ifrane bedankte Tebbi zijn Marokkaanse ambtgenoot Abdellatif Ouahbi en verwelkomde hij het besluit van Marokko om de Algerijnse delegatie uit te nodigen. De Algerijnse functionaris was eind september al eens in Marokko voor het overhandigen van de officiële uitnodiging voor de jaarlijkse top van de Arabische Liga, die dit jaar in Algerije plaatsvindt.

Tebbi werd toen ontvangen door de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita. Marokko heeft de uitnodiging inmiddels geaccepteerd en koning Mohammed VI zal hoogstpersoonlijk de bijeenkomst in november bijwonen.

