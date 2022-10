Taghi doet aangifte van lekken vanuit justitie en EBI

Ridouan Taghi heeft aangifte gedaan van het schenden van het ambtsgeheim door medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, het Openbaar Ministerie of de politie.

Dat bevestigt zijn advocaat Inez Weski naar aanleiding van een bericht van Het Parool. "Wij moeten concluderen dat er geheimhouders worden afgeluisterd en er vanuit justitie of de EBI moet zijn gelekt", aldus Weski.

De informatie is volgens Weski gelekt naar De Telegraaf en VVD-Kamerlid Ulysse Ellian, "die aan de gelekte informatie vervolgens allerlei onjuiste insinuaties verbinden".

Ellian en De Telegraaf meldden vorige maand dat Taghi en Mohammed B. elkaar brieven stuurden met Koranverzen, die mogelijk gecodeerde boodschappen bevatten. Weski laat weten de minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de EBI om onderzoek hiernaar te hebben gevraagd.



Verder ligt er ook een aangifte van valsheid in geschrifte namens Taghi tegen de EBI, "maar daarover doen wij nog geen inhoudelijke mededelingen", aldus Weski.

Taghi is hoofdverdachte in het het omvangrijke liquidatieproces Marengo en verblijft in de EBI.

© ANP 2022