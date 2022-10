Alsnog levenslang voor aanslag Charlie Hebdo

Een medeplichtige aan de radicale aanslag op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo heeft alsnog levenslang gekregen.

Ali Riza Polat kreeg de straf opgelegd in een beroepszaak.

Eerder was hij veroordeeld tot 30 jaar voor zijn betrokkenheid bij de terreurdaden begin 2015 tegen de redactie van Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in Parijs.

Een andere veroordeelde, Amar Ramdani, kreeg in hoger beroep een lichtere straf van dertien jaar. Hij had twintig jaar opsluiting. Polat zou de later doodgeschoten aanslagplegers geholpen hebben met wapens en het plannen van de terreurdaden. Ramdani leverde wapens waarmee vijf van de zeventien slachtoffers zijn gedood. Ook zou hij de daden hebben gefinancierd.



Tijdens het eerste proces twee jaar geleden werden veertien personen veroordeeld. Alleen Polat en Ramdani gingen in beroep.

Het bloedbad bij Charlie Hebdo op 7 januari 2015 werd gepleegd door de broers Saïd en Cherif Kouachi. Zij vermoordden twaalf mensen en sloegen op de vlucht. De dag erna doodde hun vriend Amedy Coulibaly een politieagente in Montrouge, in de buurt van Parijs. Nog een dag later schoot hij vier mannen dood tijdens een gijzeling in supermarkt Hyper Cacher in het oosten van Parijs. De broers Kouachi en Coulibaly werden uiteindelijk doodgeschoten bij een politieactie.

