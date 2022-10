Cocaïneproductie Colombia breekt alle records

In Colombia heeft de productie van cocaïne recordhoogtes bereikt, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties (VN).

's Werelds grootste cocaïneproducent rapporteerde een toename van 43 procent van het met coca beplante areaal, van 143.000 hectare in 2020 tot 204.000 hectare in 2021.

Naast de drugsteelt is de drugsproductie van Colombia naar de Verenigde Staten (VS) en Europa ook gegroeid, van 1.010 ton cocaïne naar 1.400 ton, blijkt uit cijfers van het VN-bureau voor drugs en misdaad (UNODC).

Het Zuid-Amerikaanse land is erin geslaagd de cocateelt sinds 2018 iets te verminderen, maar de inspanningen van de regering om het gewas te vervangen, hebben weinig opgeleverd. Boeren geven aan geen ander alternatief hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.



"Dit zijn de hoogste cijfers in de 22 jaar dat we meten", zei Candice Welsh, regionaal directeur van UNODC bij de presentatie van het nieuwe rapport. De toename van de cocateelt en de cocaïneproductie is volgens het VN-bureau voornamelijk te wijten is aan de toename van de wereldwijde vraag, de aanwezigheid van gewapende actoren die profiteren van de handel in drugs en de "territoriale kwetsbaarheid".

Het is het eerste VN-drugsrapport sinds het aantreden van de Colombiaanse president Gustavo Petro. Hij trad in augustus aan met de belofte een ​​einde te maken aan de "mislukte" oorlog tegen drugs. De strijd tegen het verdovende goed was volgens hem slechts het resultaat van druk die door de VS werd uitgeoefend om de teelt en productie van cocaïne te verminderen.

© MAROKKO.NL 2022