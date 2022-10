Sponsoren en supers voorzichtig met reclames rond WK in Qatar

Grote Nederlandse bedrijven zijn erg voorzichtig als het gaat om reclamecampagnes rond het aankomende WK voetbal in Qatar.

Sponsoren en partners zeggen niet naar de wedstrijden in de Golfstaat af te reizen en de grote supermarkten schrappen hun welbekende WK-actie of komen met een aangepaste versie, omdat ze vrezen voor de reactie van het publiek.

"We steunen het Nederlands elftal, maar niet het toernooi of de beslissing om dit in Qatar te houden", stelt ING, al jaren hoofdsponsor van de KNVB. De bank verwijst naar de discussies over de arbeidsomstandigheden bij de bouw van de WK-stadions en heeft daarom besloten niet naar het WK te gaan.

Tijdens het toernooi zal het ING-logo wel prijken op bijvoorbeeld de trainingsshirts van Oranje. "Dit is onderdeel van ons contract met de KNVB. Daarmee maken we geen reclame voor het WK maar supporten we het Nederlands elftal."



Albert Heijn

Albert Heijn zal ook niet op het WK in Qatar aanwezig zijn. "Als Albert Heijn kiezen we er daarom voor om hier, in Nederland met elkaar achter Oranje te gaan staan en te focussen op het samen kijken naar voetbal. We werken momenteel aan de invulling daarvan."



Het is gebruikelijk dat sponsoren wel meegaan naar het toernooi en via acties tickets voor wedstrijden verdelen onder hun klanten. "Nu doen we het anders", legt een woordvoerster van KPN uit. Het telecombedrijf is samen met de KNVB een van de organisatoren van het Huis van Oranje. In de Johan Cruijff ArenA worden grote schermen geplaatst om de wedstrijden te bekijken en er zijn ook optredens van artiesten.



Jumbo

Jumbo zegt zich in zijn communicatie-uitingen uitsluitend op het oranjelegioen te zullen richten. "We realiseren ons goed dat er gevoeligheden zijn rondom dit WK Voetbal in Qatar. We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt ten aanzien van de wijze waarop we dit jaar inspelen op het oranjegevoel vóór en tijdens het WK voetbal."

"Dit jaar voelt het dubbel", klinkt het bij Bavaria. "We staan achter Oranje, maar gaan niet doen alsof er niets aan de hand is. We kiezen ervoor om van ons te laten horen, zonder verkoopbevorderende actie en zonder tv-commercial."



PLUS

Verder heeft PLUS dit jaar geen grootschalige campagne met spotjes op radio en televisie. "We besteden wel aandacht aan de mensen die thuis voetbal gaan kijken, maar over de manier waarop doen we nu nog geen mededelingen." Lidl gaf eerder al aan geen grote reclamecampagne te voeren rond het WK. Dat zou ongepast zijn vanwege een "optelsom aan factoren".

Er zijn dit jaar ook geen WK-reclames op televisie van Heineken, werd al bekend. De brouwer is wel sponsor van de KNVB en Oranje, maar gaat niet naar Qatar. Grolsch komt ook niet met een aparte WK-campagne. Voor de Nederlandse biermerken speekt ook mee dat het Amerikaanse biermerk Budweiser groots aanwezig zal zijn. De brouwer uit de Verenigde Staten (VS) zal alcoholvrij bier aanbieden omdat de verkoop van alcoholische drank in Qatar strikt gereguleerd is.

© ANP 2022