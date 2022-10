Premier Rutte naar Israël en de Palestijnse gebieden

Premier Mark Rutte bezoekt maandag en dinsdag Israël en de Palestijnse gebieden.

Er staan gesprekken op het programma met onder anderen de Israëlische premier Yair Lapid, oud-premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Verder heeft de minister-president een lunch met topmensen van Israëlische bedrijven in Nederland en Nederlandse ondernemingen in Israël. In Ramallah op de Westelijke Jordaanoever gaat Rutte langs bij een Nederlands initiatief om ondernemerschap onder jonge Palestijnen te stimuleren.

In 2016 was Rutte kort in Jeruzalem voor de uitvaart van voormalige Israëlische premier en president Shimon Peres. Zijn laatste bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden dateert uit 2013.

De reis volgende week "staat in het teken van het onderhouden van de nauwe banden met zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit en het belang dat het kabinet hecht aan het Midden-Oosten Vredesproces", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

