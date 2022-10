ECDC: coronasubvariant leidt tot toename besmettingen

Een subvariant van het coronavirus, BQ.1 wordt ergens tussen half november en begin december dominant in Europa.

Dat verwacht de Europese gezondheidsdienst ECDC. De dominantie van BQ.1 en een ondervariant, BQ. 1.1 zal waarschijnlijk tot een toename van het aantal coronagevallen in de komende weken tot maanden.

BQ.1 en BQ.1.1 zijn subvarianten van de Omicronvariant van het coronavirus, die momenteel al dominant is. De subvarianten gaan al rond in Nederland, zo blijkt uit de zogeheten kiemsurveillance van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook in Frankrijk, België, Ierland en Italië zijn ze al opgedoken. Volgens ECDC werden de subvarianten in Nederland zo'n twee weken geleden in 6 procent van de steekproeven gevonden. In Frankrijk ging het toen al om 19 procent.

Studies uit Azië laten volgens het ECDC zien dat BQ.1 het immuunsysteem kan omzeilen. Uit de data die nu over de subvariant beschikbaar zijn, komt niet naar voren dat BQ.1 ziekmakender is dan de Omicronvarianten die nu veel rondgaan (BA.4 en BA.5).

