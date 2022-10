Abu Dhabi roept Nederlandse ambassadeur op het matje

De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is op het matje geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niks kwijt over de reden.

Ambassadeur Lody Embrechts moest zich vrijdag meldden op het ministerie in Abu Dhabi, aldus de woordvoerder. Volgens media in de Emiraten moest hij zich verantwoorden voor opmerkingen van de Nederlandse ambassadeur Harry Verweij in Jordanië.

Verweij zou commentaar hebben gegeven op het uitgeven van medialicenties. Hij zou de opmerkingen hebben gemaakt tijdens een ontmoeting met de minister van Mediazaken, berichten Jordaanse media. In een verklaring gaf het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan "verbaasd" te zijn over de woorden van de ambassadeur.

De woordvoerder van het ministerie in Den Haag is niets bekend over problemen met de ambassadeur in Jordanië. Nederland en Jordanië onderhouden van oudsher warme banden.

© ANP 2022