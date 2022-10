Tanger: 80 jaar cel voor 3 broers wegens moord op dakloze man

De rechtbank in Tanger heeft drie broers veroordeeld tot gevangenisstraffen van in totaal 80 jaar.

Het drietal is schuldig bevonden voor de moord op een dakloze man in juli vorig jaar. Tegen de drie mannen is tweemaal 30 en eenmaal 20 jaar cel opgelegd. Een vierde broer werd vrijgesproken.

Voorbijgangers stuitten vorig jaar in de volkswijk Casabarata op het levenloze lichaam van het slachtoffer. De man zonder vaste verblijfplaats was meerdere keren gestoken en overleed aan zijn verwondingen. Beelden van bewakingscamera's leidden tot de arrestatie van de vier broers.

Tijdens het strafproces verklaarden de broers dat hun familie het slachtoffer was van gewelddadige aanvallen van het slachtoffer. De dakloze man zou regelmatig verschijnen in de kruidenierszaak van de broers en geld eisen in ruil voor bescherming. Volgens de broers waren ook andere winkeliers in de straat slachtoffer van de vermeende afperspraktijken van de man.



De familie zou meermaals hebben geweigerd geld te geven aan de man. Bij de laatste afperspoging zou de dakloze man één van de broers hebben mishandeld.

De andere broers besloten de vermeende afperser op te zoeken. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen waarbij het slachtoffer meermaals werd gestoken en overleed.

