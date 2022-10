Koning Mohammed VI benoemt Benchaaboun tot hoofd Investeringsfonds

Koning Mohammed VI heeft de voormalige minister van Financiën, Mohamed Benchaaboun, aangesteld als hoofd van het Mohammed VI Investeringsfonds.

De koning deed de aankondiging tijdens het voorzitten van de ministerraad eerder deze week.

De benoeming van Benchaaboun komt op het moment dat het Investeringsfonds een financiële injectie krijg van 45 miljard DH (€ 4,1 miljard).

Dat Benchaaboun de leiding neemt over het fonds is geen verrassing. Als minister van financiën (2018-2021) speelde hij een belangrijke rol bij de oprichting van het fonds dat in opdracht van de koning werd opgericht om de economische gevolgen van de coronacrisis te verzachten.



Opmerkelijk is wel dat Benchaaboun vorig jaar nog werd benoemd als ambassadeur in Frankrijk. Het overplaatsen van de doorgewinterde functionaris zou duiden op een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen Rabat en Parijs.

Het is nog onduidelijk wie de leiding zal nemen over de diplomatieke missie van Marokko in Frankrijk.

© MAROKKO.NL 2022