Canada verbiedt de verkoop van pistolen

Canadezen kunnen geen pistolen meer kopen of verkopen in hun land.

Premier Justin Trudeau kondigt aan dat de regels per direct gelden, waardoor ook het vervoeren en importeren van pistolen verboden is.

"Canadezen hebben het recht om zich veilig te voelen in hun huizen, scholen en gebedshuizen", volgens Trudeau. Hij zegt dat actie dringend nodig is, omdat het geweld met vuurwapens in zijn land toeneemt. "Vandaag halen we meer wapens uit de maatschappij en zorgen we dat onze kinderen veilig zijn."

Pistolen zouden het meest gebruikte wapen zijn bij schietincidenten. Sinds 2010 is het aantal pistolen in Canada met 70 procent toegenomen.



Uitzondering

Voor mensen die professioneel de schietsport beoefenen of mensen die voor hun werk een pistool dragen is een uitzondering gemaakt.

In april 2020 verbood de Canadese regering al elf categorieën aanvalsgeweren, na een stijging van het aantal misdrijven waarbij vuurwapens werden gebruikt in het land. Zeker 125.000 wapens in Canada werden door die wet illegaal. Het ging daarbij ook om wapens die vaak worden gebruikt bij schietpartijen.

