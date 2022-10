Bourita waarschuwt Zuid-Afrikaanse bedrijven in Marokko wegens anti-Sahara sentiment Kaapstad

De minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft Zuid-Afrikaanse bedrijven in Marokko gewaarschuwd voor de vijandigheid van hun land jegens Marokko.

"Het kan niet zo zijn dat Zuid-Afrikaanse bedrijven geld verdienen in Marokko terwijl ze toekijken hoe hun eigen regering vijandigheid vertoont richting Marokko.", zei Bourita tijdens de persconferentie donderdag.

De verklaring van Bourita komt enkele dagen nadat de autoriteiten in Zuid-Afrika een delegatie van het separatistische Polisario-Front had ontvangen en daarna opriepen tot een boycot van Marokkaanse belangen.

In Marokko zijn tientallen Zuid-Afrikaanse ondernemingen actief. De meest in het oog springende is wellicht Sanlam, de grootste verzekeringsmaatschappij in Zuid-Afrika die onlangs een meerderheidsbelang heeft genomen in de Marokkaanse verzekeraar Siham.



Volgens Bourita zal Marokko er alles aan doen om de eigen belangen te verdedigen en de vijandige houding van Kaapstad het hoofd te bieden.

De minister herinnerde er aan dat Zuid-Afrika meermaals zitting heeft genomen in de VN-Veiligheidsraad maar er tot dusver niet in is geslaagd de belangen van de Polisario uit te voeren. Bourita herinnerde er tevens aan dat inmiddels 90 landen de Sahara-plannen van Rabat steunen, waaronder 30 Afrikaanse landen.

