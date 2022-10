Duitsland ontvangt eerste lading waterstof uit Emiraten

Duitsland heeft vrijdag een eerste lading waterstof uit de Verenigde Arabische Emiraten ontvangen.

Minister Robert Habeck van Economische Zaken vierde dat door in de haven van Hamburg symbolisch een kraan open te draaien.

Met de import van waterstof wil Duitsland de afhankelijkheid van gas sneller afbouwen. Het land wil zelf ook waterstof gaan produceren. Waterstof wordt gezien als een belangrijke methode om de economie te vergroenen. Het kan veel van dezelfde functies als gas vervullen, maar zonder de uitstoot. Als het daarnaast wordt opgewekt met schone elektriciteit is het volledig CO2-neutraal.

Hamburg wil een belangrijke importhaven voor waterstof worden. De deal met de Verenigde Arabische Emiraten, die Habeck eerder dit jaar tijdens een bezoek aan het Arabische land overeenkwam, moet daarbij helpen. De haven in Rotterdam heeft vergelijkbare ambities als Hamburg.



De waterstof uit de Verenigde Arabische Emiraten is zogenaamde blauwe waterstof. Dat is waterstof die gemaakt is met stroom die opgewekt werd met fossiele brandstoffen. Daarbij is wel de CO2-uitstoot afgevangen. Als die niet was afgevangen was de waterstof aangeduid als 'grijs'.

Ook Marokko heeft grote ambities op het gebied van groene waterstof. Zowel Frankrijk als Spanje hebben interesse in groene waterstof uit Marokko. Een lucratieve waterstofdeal met Duitsland werd vorig jaar nog door Marokko geblokkeerd.

© ANP/Marokko.nl 2022