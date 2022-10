Voldoende steun voor Johnson voor race om premier te worden

De Britse oud-premier Boris Johnson heeft voldoende steun vergaard om mee te doen aan verkiezingen om opnieuw leider van het Verenigd Koninkrijk te worden.

Ruim honderd parlementariërs van zijn Conservatieve Partij schaarden zich achter hem, meldt Johnson-aanhanger en afgevaardigde James Duddridge op Twitter.

Johnson keerde zaterdag terug in Londen van een vakantie in de Dominicaanse Republiek. Hij heeft zich nog niet kandidaat gesteld voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en het premierschap. Zijn opvolgster als premier, Liz Truss, diende donderdag haar ontslag in waardoor er nieuwe leiderschapsverkiezingen moeten worden gehouden.

Tot nog toe heeft alleen partijkopstuk Penny Mordaunt zich officieel kandidaat gesteld, maar zij zou nog geen honderd man achter zich hebben. Ex-minister Rishi Sunak van Financiën daarentegen zou net als Johnson ook de steun hebben van honderd Conservatieve parlementariërs. Maar ook hij heeft zich nog niet gemeld.

