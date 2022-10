Pegida-voorman opgepakt bij provocatieve 'demonstratie' in Rotterdam

Voorman Edwin Wagensveld van de extreemrechtse anti-islamgroepering Pegida is aangehouden bij een demonstratie in Rotterdam.

Op een Twitter-filmpje dat door een omstander is gemaakt is te zien hoe Wagensveld voor het Centraal Station in de stad wordt meegenomen door de politie. De politie heeft de arrestatie bevestigd. De man is aangehouden "wegens het roepen van een beledigende leus".

Er was maar een handvol Pegida-aanhangers op de demonstratie afgekomen. Op een tegenprotest kwamen zo'n 150 mensen af. Voor zover bekend zijn onder deze groep geen arrestaties verricht.

Zo'n honderd politiemensen waren op de been vanwege de demonstraties, onder wie ook ME-agenten. De politie heeft een koran afgenomen van de Pegida-demonstranten.



Pegida had op sociale media aangekondigd korans in brand te steken. De beweging had van de gemeente Rotterdam toestemming om te demonstreren, maar was gewaarschuwd dat wanneer zaken in brand zouden worden gestoken, de bijeenkomst zou worden gestopt.

Verbod

Enkele partijen in de Rotterdamse gemeenteraad, waaronder coalitiepartij DENK, pleitten afgelopen donderdag in een emotioneel debat voor een verbod op deze demonstratie. Ze noemden de voorgenomen actie kwetsend en vreesden dat het in de brand steken van het heilige boek een tegenreactie zou oproepen.



Een ruime meerderheid wilde niet bij voorbaat deze bijeenkomst verbieden omdat in hun ogen het recht op demonstratie heilig is.

Pegida heeft voor zondag een soortgelijke demonstratie bij het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag aangekondigd. Deze mag van de gemeente Den Haag doorgaan zolang niks in brand wordt gestoken.

© ANP/Marokko.nl 2022