Zelenski: Rusland vertraagt expres de Oekraïense graanexport, voor onder meer Marokko

Meer dan 150 schepen met graan staan volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een "kunstmatige rij" op de Zwarte Zee.

Hij zegt in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland de export van graan uit Oekraïne "expres vertraagt".

Vooral Aziatische en Afrikaanse landen zouden daardoor getroffen worden. Zelenski claimt dat de schepen die nu stilliggen graan aan boord hebben voor Marokko, Tunesië, Egypte, Libanon, Irak, Indonesië, Bangladesh en China. Door de vertraging zou Oekraïne al drie miljoen ton voedsel minder hebben kunnen exporteren.

De president vertelde niet waar de kunstmatige rij zich precies bevindt en hoe Rusland de schepen tegenhoudt. In juli sloten Oekraïne en Rusland een 'graandeal' om de export via de Zwarte Zee weer op gang te helpen die sinds de Russische invasie tot stilstand was gekomen.

In de rest van zijn videoboodschap zei Zelenski dat het Oekraïense leger goede voortgang boekt in het zuiden van het land. In de regio Cherson zouden de troepen gebied hebben heroverd en daarbij ook Russische wapens hebben buitgemaakt.

