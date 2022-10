Massale betoging tegen Iraans regime in Berlijn

In Berlijn hebben volgens de politie zo'n 80.000 mensen uit heel Europa gedemonstreerd tegen het conservatieve Iraanse regime.

De opkomst bij de betoging was veel groter dan verwacht, aldus de autoriteiten. De organisatie was uitgegaan van 50.000 deelnemers.

De deelnemers uitten hun solidariteit met de protestbeweging in Iran. De demonstratie in Berlijn was aangevraagd door een organisatie van vrouwen die actief is tegen onderdrukking en discriminatie in Iran. Tal van organisaties steunden de oproep.

In het uiterst autoritair geleide Iran is het al weken onrustig. Directe aanleiding was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini die stierf na aanhouding door de zedenpolitie.

© ANP 2022