Oog en hand Salman Rushdie onbruikbaar na aanslag

Auteur Salman Rushdie heeft als gevolg van de aanslag op zijn leven het zicht in één oog verloren.

Ook kan hij één hand niet meer gebruiken, heeft zijn literair agent Andrew Wylie gezegd tegen de Spaanse krant El País.

Rushdie, onder meer schrijver van de bij moslimextremisten verguisde roman De Duivelsverzen, werd in augustus tijdens een lezing in het westen van de staat New York neergestoken.

De 75-jarige schrijver liep daarbij talloze steekwonden op, onder meer in zijn hals, buik en oog. De 24-jarige aanvaller is aangehouden.



Volgens Wylie waren de wonden diep en waren de drie in zijn nek "ernstig". Rushdies hand is onbruikbaar geworden omdat de zenuwen in zijn arm zijn doorgesneden. Ook heeft de auteur nog ongeveer vijftien wonden in zijn borst en torso. "Het was dus een brute aanval", stelt Wylie.

Of Rushdie nog in het ziekenhuis ligt, kan zijn agent niet zeggen. "Maar hij gaat dit overleven, dat is het belangrijkste."

