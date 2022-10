Iran ontkent dat militairen Rusland helpen op de Krim

Iran verwerpt Amerikaanse beschuldigingen over hulp van Iraanse militairen aan het Russische leger op het door Rusland bezette schiereiland de Krim, in het zuiden van Oekraïne.

Die zouden assisteren bij het uitvoeren van droneaanvallen op Oekraïne. "We wijzen dit nieuws ten stelligste af", aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een veiligheidswoordvoerder van het Witte Huis zei vorige week dat Iraanse strijdkrachten "op de grond" zijn om Rusland te helpen. Maar volgens Teheran klopt dat niet en is Iran "geen partij in de oorlog in Oekraïne".

Iran ontkent ook dat het Rusland steunt met drones of andere wapens, iets waar volgens meerdere landen in het Westen wel sprake van is. Onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben het land sancties opgelegd.

