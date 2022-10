Gasprijs daalt flink door zacht weer en ruime voorraden

De Europese gasprijs is maandag flink gedaald en dook zelfs even onder het niveau van 100 euro per megawattuur.

Door de bovengemiddelde temperaturen, die naar verwachting over het hele continent tot eind oktober aanhouden, wordt het stookseizoen uitgesteld en blijven gasopslagfaciliteiten goed gevuld voor de aanstaande winterperiode.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt daalde de gasprijs maandagochtend ruim 12 procent en zakte voor het eerst sinds juni tot onder de 100 euro per megawattuur. Inmiddels is de daling iets afgenomen en wordt voor een megawattuur 102 euro betaald. Dat is nog altijd 10 procent minder dan vrijdag.

Ten opzichte van het hoogtepunt in augustus is de gasprijs met zo'n 70 procent gedaald. De forse toename van de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) heeft er in de afgelopen maanden voor gezorgd dat de voorraden boven de gebruikelijke niveaus liggen.



De verbeterde omstandigheden op de gasmarkt verlichten de druk op de gehavende Europese economie. Toch zijn de prijzen nog altijd meer dan drie keer hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde voor de tijd van het jaar. Ook zou een periode van zeer koud winterweer de voorraden snel kunnen doen slinken.

Winter

"Europa bevindt zich nu in een comfortabele positie wat betreft de bevoorrading van gas", zei Graham Freedman, een analist bij adviesbureau Wood Mackenzie. De risico's van black-outs, waarbij de stroomvoorziening tijdelijk wordt stilgelegd, en rantsoenering van gas zijn volgens de analist nu afgenomen. "Maar de echte test zal komen wanneer we echt koud winterweer krijgen", waarschuwde hij.



Tijdens de Europese top in Brussel van afgelopen week voerden de leiders van de 27 EU-landen opnieuw overleg over een gezamenlijk beleid om de energiecrisis tegen te gaan. De EU-landen spraken daarbij af dat de prijs voor gas dat de EU importeert in principe aan banden wordt gelegd.

Verder stemden ze in met de gezamenlijke inkoop van gas. De Europese ministers voor Energiezaken komen deze week bijeen om de details verder uit te werken.

© ANP 2022