Marokkaanse migrant doodgeschoten door Algerijnse marine

De Algerijnse marine heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een Marokkaanse migrant doodgeschoten.

Dat meldt de Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten (AMDH) in Nador. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 30-jarige Fouzia Bakouch uit Ahfir.

Het incident vond plaats in het gebied tussen de haven van Oran en Ain Turck. Behalve Bakouch kwamen ook drie anderen, waaronder een kind, om het leven door Algerijnse kogels.

De Algerijnse marine zou de boot op zee hebben onderschept en de inzittenden hebben gevraagd zich over te geven alvorens ze vuurden.



Bakouch verliet Marokko ruim twee maanden geleden om via Algerije de oversteek naar Spanje te maken. De oversteek vanuit Algerije is goedkoper maar ook riskanter.

"We betreuren deze tragedie en vragen ons af of er scherpe munitie tegen migranten is gebruikt. De Algerijnse autoriteiten hadden verschillende methoden om ze te arresteren in plaats van ze te doden. Wij veroordelen deze onaanvaardbare methoden", aldus AMDH.

