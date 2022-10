Malaga: Pique gaat hotel bouwen bovenop ruïnes moslimbegraafplaats

​​Gerard Pique heeft groen licht gekregen om door te gaan met de bouw van zijn hotel in Malaga.

De verdediger bij FC Barcelona zat verwikkeld in een juridische strijd nadat op het perceel van het toekomstige hotel een belangrijke archeologische vondst werd gedaan.

Het 3.000 vierkante meter lap grond werd voor ongeveer 20 miljoen euro gekocht door het familiebedrijf van Pique, Kerald Holding, maar was voorheen een middeleeuwse Islamitische begraafplaats.

De begraafplaats dateert uit de 15e eeuw maar volgens de Spaanse archeoloog Alberto Cumpian zijn de graven leeg en heeft de lap grond daarom onvoldoende archeologische waarde om te worden bewaard.



Cumpian vermoedt dat de begraafplaats werd gebouwd maar nooit in gebruik is genomen omdat de aanleg samenviel met de christelijke bezetting van het huidige Malaga.

In 711 staken de islamitische Omajjaden (beter bekend als de Moren, het huidige Marokko) voor het eerst met hun legers de Straat van Gibraltar over, waarna zij de Wilaya (provincie) Al-Andalus stichtten. In slechts drie jaar tijd zouden de Omajjaden bijna heel het Iberisch schiereiland veroveren.



Uiteindelijk hebben Islamitische heersers ruim 7 eeuwen lang de regie gevoerd over het deel van Spanje. Christenen en joden werden aangemoedigd om zich te bekeren tot de Islam, maar werden hiertoe niet verplicht. Daarom bleven er onder islamitische overheersing veel christenen en joden voortbestaan. In 1492 werd het laatste Moorse koninkrijk van Granada veroverd door christelijke soldaten.

Tot dusver is slechts vijf procent ontdekt van wat ooit de grote islamitische necropolis van Malaga was, een van de grootste op het schiereiland.

