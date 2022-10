Marokko-Israël: Dakhla gaststad van eerstvolgende Negev-top

Marokko zal de volgende bestemming zijn van de tweede ministeriële bijeenkomst van het Negev-forum.

Dat meldt de Israëlische nieuwsdienst i24news. Voor de bijeenkomst die in januari zal plaatsvinden zullen de buitenlandministers van de Verenigde Staten (VS), Israël, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Jordanië, Bahrein en Marokko afreizen naar Dakhla.

De exacte datum is nog niet vastgesteld maar Marokko is bezig met de voorbereidingen voor de bijeenkomst die in het teken zal staan voor doel regionale veiligheid, voedsel- en waterzekerheid, energie, gezondheid, onderwijs en toerisme. Volgens Times of Israel zouden Marokko en Egypte graag zien dat ook Palestina een delegatie stuurt.

De eerste bijeenkomst van de zogenaamde Abraham-landen vond in maart van dit jaar plaats in Negev, Israël. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita grapte na afloop van de historische top dat de eerstvolgende bijeenkomst plaats zou moeten vinden in "een andere woestijn", hij hintte daarmee op de Marokkaanse Sahara.

Een paar maanden later werd bekend gemaakt dat de top een jaarlijkse bijeenkomst wordt.

