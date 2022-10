Vier Marokkanen omgekomen bij auto-ongeluk Streefkerk

In de Lek bij Streefkerk (Zuid-Holland) zijn vier overleden personen gevonden. Het gaat om drie vrouwen en een man.

Gisteren werden al twee lichamen gevonden, vanochtend de andere twee in een te water geraakte auto.

Het gaat volgens de politie om een 80-jarige man en drie vrouwen van 69, 48 en 38 jaar uit Gouda. Zoals het er naar uitziet, betreft het een vader, moeder en twee volwassen dochters. Zij waren sinds zaterdagavond vermist. "Wij zijn geschokt en verdrietig", meldt de gemeente. "Onze gedachten zijn bij de familie en nabestaanden.".

Zondagmiddag ontdekten voorbijgangers het eerste lichaam in het water. Daarna werd het scheepvaartverkeer stilgelegd en begonnen reddingsdiensten een zoekactie waarbij ook een helikopter werd ingezet. Zo werd aan het begin van de avond een tweede lichaam gevonden en in de loop van de nacht de auto.

Het viertal was zaterdagavond met de auto naar een bruiloft in Rotterdam geweest en was sindsdien spoorloos. Via sociale media werd opgeroepen om uit te kijken naar de familie.



Ongeval

Alles wijst volgens de regionale omroep op een ongeval, waarbij de bestuurder mogelijk de weg is kwijtgeraakt, is gaan dwalen en via de route op de navigatie bij de ponthelling van Streefkerk terecht is gekomen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft het gebrek aan een slagboom, verlichting en waarschuwingsborden een rol gespeeld. De politie gaat door met het doen van onderzoek naar de toedracht.

