Marokko eist van Spanje controle over luchtruim Sahara

Marokko is van plan om tijdens de eerstvolgende bijeenkomst met Spanje de controle over het luchtruim boven de Sahara op te eisen.

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst OK Diario. Het luchtruim boven de Westelijke Sahara wordt momenteel beheerd door Mauritanië en Spanje. Beide landen voeren de regie over commerciële vluchten uit onder meer Zuid-Amerika en Europa alsook de toestemming voor Marokkaanse militaire vliegtuigen die daar operaties uitvoeren.

Marokko wil dat de Spaanse luchtvaartautoriteit Enaire de controle overdraagt aan haar Marokkaanse evenknie ONDA. Koning Mohammed VI zou tijdens de eerstvolgende bijeenkomst het voorstel neerleggen bij de Spaanse premier Pedro Sanchez. De bijeenkomst zou in november plaatsvinden maar werd vorige week uitgesteld naar begin 2023.

Volgens de Internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO moet elk vliegtuig dat over het gebied vliegt zich melden bij de luchtverkeersleiding op Gando (Canarische Eilanden), waar ook het Spaanse leger een militaire basis heeft, maar volgens ingewijden zouden piloten van de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) die regelmatig over het gebied vliegen zich vrijwel zelden melden.



Om veiligheidsredenen is het van belang dat de vliegtuigen zich melden bij de luchtverkeersleiding maar de slechte diplomatieke betrekkingen tussen Marokko en Spanje het afgelopen jaar waren van invloed op die samenwerking.

De Marokkaanse autoriteiten zouden in mei 2021, na de massale migratie-invasie in Ceuta, zijn gestopt met het aanmelden van militaire vluchten, melden bronnen van de luchtverkeersleiding op het Spaanse archipel.

