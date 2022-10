Israëlische kolonisten vallen Palestijnen en eigen leger aan

Israëlische kolonisten hebben de afgelopen dagen op de bezette Westelijke Jordaanoever een groot aantal gewelddadige aanvallen uitgevoerd, gericht tegen Palestijnen.

Volgens het Israëlische dagblad Haaretz waren er in tien dagen meer dan honderd aanvallen door nationalistisch gemotiveerde Israëliërs.

Joodse kolonisten vielen behalve Palestijnen ook Israëlische activisten en zelfs het Israëlische leger aan. Dat laatste leidde ook in Israël tot brede verontwaardiging.

Veel daders zijn voor het eerst betrokken bij het geweld, zegt een Israëlische veiligheidsfunctionaris tegen dagblad Haaretz: "Ook oudere volwassenen en vrouwen met kinderen doen er nu aan mee, en gaan door het lint."



Een van de meest gedeelde incidenten was een aanval op een 70-jarige Israëlische activist, in de buurt van de Joodse nederzetting Ma'ale Amos. Zij hielp naar eigen zeggen Palestijnse boeren met de olijfoogst, toen ze door kolonisten werd mishandeld.

Ze werd met onder meer gebroken ribben en een geperforeerde long opgenomen in het ziekenhuis. De aanval werd gefotografeerd en veelvuldig gedeeld op sociale media.

Andere incidenten vonden plaats in en rond het Palestijnse dorp Huwara, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Israëlische kolonisten uit omliggende nederzettingen vielen er meermaals Palestijnse winkels en andere panden aan, met onder meer een bijl, knuppels en andere wapens. Op beelden is te zien dat het Israëlische leger nauwelijks ingrijpt, iets wat het Israëlische bezettingsleger vaker word verweten.



Israëlische bezetters worden steeds gewelddadiger. Dit jaar werden al meer dan 120 Palestijnen in het gebied gedood door het Israëlische bezettingsleger, het hoogste aantal sinds 2015. Een groot deel van de doden viel bij invallen door het Israëlische leger om Palestijnen te arresteren. Die invallen werden fors opgevoerd nadat in het voorjaar negentien Israëliërs gedood bij acties van het Palestijnse verzet.

© MAROKKO.NL 2022