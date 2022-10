Ook Marokkanen niet welkom in bezette Westelijke Jordaanoever

Marokkanen behoren tot de groep buitenlanders die niet in aanmerking komen om de bezette Westelijke Jordaanoever in Palestina binnen te komen.

Bezetter Israël heeft onlangs nieuwe striktere regels aangekondigd die de toegang tot en het verblijf van buitenlanders op de bezette Westelijke Jordaanoever verder inperken.

Naast Marokkanen mogen ook reizigers uit Egypte, Jordanië, Bahrein en Zuid-Soedan de bezette Westelijke Jordaanoever de komende twee jaar niet bezoeken. De maatregel geldt ook voor reizigers met een dubbele nationaliteit.

De reisbeperking voor Marokkanen is opmerkelijk. Rabat en Tel Aviv herstelden de betrekkingen in december 2020 en spraken af de betrekkingen op het gebied van economie, veiligheid, energie en toerisme te versterken. Marokkaanse joden vormen met een totaal van een miljoen inwoners de op één na grootste gemeenschap in Israël.



Israëlisch geweld

De reisbeperking komt op het moment dat het Israëlisch geweld in Palestijnse gebieden weer oplaait. Israëlische kolonisten hebben de afgelopen dagen op de bezette Westelijke Jordaanoever een groot aantal gewelddadige aanvallen uitgevoerd, gericht tegen Palestijnen.

Dit jaar werden al meer dan 120 Palestijnen in het gebied gedood door het Israëlische bezettingsleger, het hoogste aantal sinds 2015. Een groot deel van de doden viel bij invallen door het Israëlische leger om Palestijnen te arresteren. Die invallen werden fors opgevoerd nadat in het voorjaar negentien Israëlische kolonisten werden gedood bij acties van het Palestijnse verzet.

