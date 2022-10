Frankrijk versnelt visumafgifte Algerijnen, strenge regels voor Marokkanen blijven gehandhaafd

Frankrijk gaat de visumafgifte voor Algerijnse staatsburgers versoepelen door de deadline voor de afgifte in te korten.

Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna toegezegd.

De verklaring van Colonna is een reactie op een onderzoek dat door de Senaat werd uitgevoerd naar de visumbeperkingen voor Maghreb-landen en de relatief lange wachttijd die gepaard gaat bij het aanvragen van het document.

De versoepeling komt ruim een jaar nadat Frankrijk aankondigde het aantal visums voor Marokko, Algerije en Tunesië te zullen verminderen. Volgens Frankrijk was de strafmaatregel nodig omdat de drie Maghreb-landen zouden weigeren om uitgeprocedeerde onderdanen terug te nemen.



Colonna zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de lange wachttijden bij Franse consulaten en voerde aan dat deze mogelijk werden veroorzaakt door de coronapandemie. Haar ministerie gaat extra personeel inzetten om consulaten te helpen de afgifte van het reisdocument te versnellen en eventuele achterstanden weg te werken, beginnende bij landen waar de wachttijden momenteel het hoogst zijn, waaronder Algerije.

De Franse president Emmanuel Macron had maanden geleden tijdens zijn bezoek aan Algerije beloofd dat zijn land de kwestie rondom de visumafgifte zou verbeteren, onder meer door procedures te vereenvoudigen.



De beperking op de visumafgifte lijkt momenteel enkel nog betrekking te hebben op Marokkaanse onderdanen. De beperking voor Tunesiërs werd namelijk begin september al opgeheven, enkele dagen na het bezoek van de Tunesische premier Najla Bouden aan Frankrijk.

In Marokko wordt al maandenlang geklaagd over de omstreden visummaatregel. Het aantal visumweigeringen voor Marokkaanse toeristen, zakenlieden, journalisten, kunstenaars, sporters en zelfs voormalige ministers, is vermenigvuldigd. Franse werkgevers riepen het Élysée eind augustus op om de visumbeperking voor Marokkaanse zakenlieden op te heffen.

De Marokkaanse regeringswoordvoerder Mustapha Baitas zei eerder dat Rabat de kwestie meermaals heeft aangekaart bij de Franse regering maar dat er nog geen oplossing is.

