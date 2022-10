Ophef over naam nieuwe islamitische privéschool Den Haag: Achterhuis Lyceum

Soner Atasoy, de door de rechter gevrijwaarde voormalig bestuurder van het islamitische Cornelius Haga Lyceum, laat opnieuw van zich horen in het onderwijs.

Atasoy is nu in Den Haag een school begonnen. En die heeft een opvallende naam: Het Achterhuis Lyceum. "Wat er met de joden is gebeurd, is ons niet overkomen, maar ook ons zijn grondrechten afgepakt.", zegt Atasoy tegen het NRC Handelsblad.

Vorig jaar begon schoolbestuurder Atesoy met een kleine groep leerlingen die vrijstelling kreeg van inschrijvingsplicht wegens gebrek aan islamitisch onderwijs in Den Haag. Inmiddels telt de school een eerste en tweede klas en zeven docenten die lesgeven aan maar liefst 45 leerlingen.

Maar op Het Achterhuis Lyceum krijgen nu ook leerlingen les zonder zo'n vrijstelling en daar heeft Atatsoy de goedkeuring van de Onderwijsinspectie nodig. Later deze maand staat een kennismakingsgesprek gepland en volgt een inspectie waarbij zal worden gekeken naar veiligheid en bevoegdheid van de docenten. Overheidsgeld heeft Atasoy niet nodig want het Achterhuis Lyceum is een privéschool.



Naam bewust gekozen

De naam van de nieuwe school heeft Atasoy bewust gekozen, zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5. "Wij zijn niet vermoord of vergast, maar ook ons zijn, net als van de joden, belangrijke grondrechten afgepakt.". Atasoy doelt daarmee op de jarenlange tegenwerking die hij ondervond van de onderwijsinspectie, het onderwijsministerie en de gemeente Amsterdam.

"De jodenvervolging is ook niet van de ene op de andere dag begonnen. In een volwassen democratie verwachten we dat de overheid niet met twee maten meet.".



De zionistische lobbygroep Centrum informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt de keuze voor de naam een kwalijke zaak. "Opnieuw wordt de Tweede Wereldoorlog misbruikt om de aandacht te trekken voor een eigen zaak, en daarmee wordt onze democratie uitgehold en de Holocaust gebagatelliseerd.", aldus CIDI-hoofd Naomi Mestrum.

Ook de Anne Frank Stichting vindt dat Atasoy met zijn uitspraken de Holocaust bagatelliseert. "Het getuigt van weinig inlevingsvermogen voor diegenen die de gevolgen van de Jodenvervolging aan den lijve ondervonden hebben.", aldus Ronald Leopold van de stichting in Amsterdam.



Jarenlang tegengewerkt

Onderwijsminister Arie Slob had de stichting achter het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam opdracht gegeven om Atasoy weg te sturen. De minister gaf daar vier redenen voor: financieel wanbeleid, nalatigheid om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, ongerechtvaardigde verrijking en onrechtmatig handelen.

De Stichting Islamitisch Onderwijs stapte daarom naar de rechtbank in Amsterdam. Die wees die eerste twee redenen af. De andere twee redenen vonden de rechters wel bewezen, maar dat was niet genoeg voor de opdracht om de schoolbestuurder weg te sturen, en die werd daarom teruggedraaid. De stichting ging daarna opnieuw in beroep, bij de Raad van State, om de andere twee redenen ook van tafel te krijgen, en dat is vorige week gelukt.



Eerder werd ook al de AIVD op de vingers getikt. De inlichtingendienst was "onzorgvuldig, ongenuanceerd of onrechtmatig" in haar waarschuwingen over de onderwijsinstelling. De Gemeente Amsterdam greep meldingen van de AIVD namelijk aan om alles in het werk te stellen om de school te sluiten. Burgemeester Femke Halsema weigerde nadien kleur te bekennen.

Door alle ophef kreeg de school geen geld meer, dreigde de gemeente het gebouw terug te vorderen en was de onderwijsinstelling het mikpunt van meerdere geweldsincidenten, waaronder poging tot brandstichting.

Premier Mark Rutte riep ouders zelfs op hun kind niet naar de "omstreden" school te sturen.

