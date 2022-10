Marokko gaat belasting op suikerhoudende producten geleidelijk invoeren

Marokko gaat geleidelijk suikerbelasting heffen op producten die relatief veel suiker bevatten.

Dat heeft de Marokkaanse minister van Financiën Nadia Fettah-Alaoui aangekondigd. De maatregel is bedoeld om de aankoop van gezondere varianten van suikerhoudende producten te stimuleren en tegelijkertijd de huidige suikersubsidie stop te kunnen zetten.

Er is momenteel nog geen duidelijkheid over een tijdsschema maar volgens de minister "zal het geleidelijk plaatsvinden.". De invoering van de suikertaks is volgens de minister onlosmakelijk verbonden met de recente aankondiging dat de BTW op medicijnen zal worden afgeschaft in de hoop deze betaalbaar te houden.

Het invoeren van de suikerbelasting zal leiden tot een stijging van de prijs voor suikerhoudende producten zoals frisdranken en andere ongezonde zoetigheden zoals limonade, ijs, chocolade en koekjes.



Minister Fettah-Alaoui deed de aankondiging tijdens besprekingen over de inhoud van de staatsbegroting voor 2023. Eerder werd al bekend dat voor het compensatiefonds 26 miljard DH (€ 2,4 miljard) is uitgetrokken om de subsidie op grondstoffen zoals suiker, tarwe en butaangas te bekostigen.

Suikersubsidie

De regering heeft de suikertaks eerder al eens overwogen en hoopt met de invoering daarvan uiteindelijk afstand te kunnen nemen van de huidige subsidie op suiker.



De Marokkaanse staat verleent al jarenlang subsidie op suiker. De staatssteun is bedoeld om kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen bij de aanschaf van essentiële voedingsproducten maar wordt door bedrijven misbruikt voor het vervaardigen van ongezonde zoetigheden zoals limonade, ijs, chocolade en koekjes.

De suikersubsidie ​​heeft de afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld 3,4 miljard DH (€ 316 miljoen) gekost, bij een gemiddelde verbruikte hoeveelheid van 1,2 miljoen ton. Echter wordt 25 procent van deze hoeveelheid gebruikt door de agrovoedingsindustrie, blijkt uit cijfers van het Ministerie van Financiën.



In afwachting van een meer gericht ondersteuningsprogramma waarbij alleen behoeftigen aanspraak kunnen maken op de staatsteun hoopt de regering de geldverslindende suikersubsidie te compenseren door een deel van de rekening neer te leggen bij bedrijven die suiker verwerken in hun producten; de suikertaks.

Terugvorderingen

De regering heeft eerder maatregelen genomen om het industriële misbruik van consumentensubsidies een halt toe te roepen. Zo werd tussen 1999 en 2006 een deel van het geld teruggevorderd bij bedrijven. Door de maatregel werd in die zeven jaar tijd jaarlijks zo'n 400 miljoen DH opgehaald.

De maatregel werd, met uitzondering van de frisdrankenindustrie, in 2007 weer afgeschaft. De suikertaks (op frisdranken) levert sindsdien jaarlijks slechts zo'n 70 miljoen DH (€ 6,5 miljoen) op. 330 miljoen DH (€ 30,7 miljoen) minder dan voorheen.

De regering van Aziz Akhannouch hoopt met de 'herinvoering' van de bredere suikertaks het financiële tekort te compenseren en de consumptie van suiker in het land te verminderen.

