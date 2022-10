UNICEF: in 2050 maken 2 miljard kinderen op aarde hittegolven mee

Ruim 2 miljard kinderen wereldwijd zullen in 2050 jaarlijks meerdere periodes van hittegolven meemaken, meldt UNICEF dinsdag na eigen onderzoek.

Kinderen worden hier volgens de VN-organisatie bij uitstek door geraakt. Momenteel zijn elk jaar al meer dan 550 miljoen kinderen wereldwijd blootgesteld aan (extreme) hittegolven, oftewel bijna 1 op de 4 kinderen.

Bij hitte zijn kinderen kwetsbaar, zo valt te lezen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt omdat ze niet altijd zelf in staat zijn om oververhitting te voorkomen. UNICEF wijst erop dat kinderen die meerdere hittegolven meemaken ook chronische gezondheidsproblemen kunnen ontwikkelen, zoals luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten. Bovendien hebben de hoge temperaturen invloed op hun water- en voedselvoorziening, onderwijs en veiligheid.

Een op de drie kinderen leeft nu al in landen met extreem hoge temperaturen, ziet UNICEF. In 2050 zal de helft van de kinderen in Azië en Afrika te maken hebben met langdurige periodes van hittegolven, zo verwacht de organisatie. Directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland verwacht dat dit jaar - ondanks de warmte - het koudste jaar van de rest van ons leven zal zijn.



"Op de klimaattop in Egypte moeten de regeringsleiders een klimaatramp voorkomen door drastisch de uitstoot van broeikasgassen te minderen", zegt Laszlo. In november vindt de VN-klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh plaats.

Verder roept UNICEF rijkere landen op om armere landen die geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering financieel te ondersteunen.

